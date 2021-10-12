2021/10/12 | 22:12 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيت الأبيض: مرتاحون لتنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي وننتظر تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 22:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: مرتاحون لتنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي وننتظر تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: مرتاحون لتنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي وننتظر تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).