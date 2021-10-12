كوهين: إيران ضعيفة وليست قريبة من قنبلة نووية

2021/10/12 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، الثلاثاء، إن "إيران ما تزال بعيدة عن تصنيع قنبلة نووية" وفق ما أفادت به صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

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