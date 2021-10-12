البيت الابيض يهنئ بنجاح الانتخابات: ننتظر تشكيل حكومة تلبي تطلعات العراقيين

2021/10/12 | 22:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنأ البيت الابيض ، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية على الانتخابات، مضيفا إنه بانتظار النتائج النهائية.وذكر اننا “ننتظر أن يشكل الممثلون الجدد للشعب حكومة تلبي تطلعات العراقيين”.وتابع: “مرتاحون لتنظيم الانتخابات […]

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