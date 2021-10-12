2021/10/12 | 22:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم أمام مضيفه الإمارات في المباراة الرابعة لكلا الفريقين ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم بنتيجة 2-2 .سجل منتخب الإمارات هدفه في الدقيقة 33 عن طريق كايو كانيدو، وجاء هدف التعديل والاول لمنتخب العراق من اربع مباريات في البطولة عن طريق امير العماري في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 89 سجل البديل ايمن حسين هدف للعراق الثاني قبل أن يعدل الامارات النتيجة في الدقيقة 93 عن طريق هدافه التاريخي علي مبخوت.وبهذا التعادل تقدم العراق للمركز الرابع بثلاث نقاط، خلف كل من الامارات ثلاث نقاط- فارق اهداف-، لبنان خمس نقاط، كوريا الجنوبية ثماني نقاط، وإيران […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق والامارات يتعادلان في مباراة درامية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والامارات يتعادلان في مباراة درامية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والامارات يتعادلان في مباراة درامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).