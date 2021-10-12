نائب فائز عن ’إشراقة كانون’ يصدر بياناً: انتظروا.. لا تباركوا لي الآن

2021/10/12 | 22:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طلب النائب الفائز عن "إشراقة كانون" في محافظة كربلاء، محمد جاسم محمد علي، الثلاثاء، من جمهوره تأجيل التبريكات إلى أن يتم "استحقاقها" بالقيام بالواجب الفعلي والتمثيل الحقيقي، مؤكداً أنه "لا مزيد من الزبائنية".

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وقال في بيان، تلقى "ناس"، (12 تشرين الأول 2021)، إنه "حسب النتائج الأولية التي أُعلنت يوم أمس فقد تم تكليفنا من قبل الجماهير الكريمة في كربلاء المقدسة نائباً عنهم في مجلس النواب العراقي للدورة الخامسة".

وأضاف، "سنحاول بأقصى درجات الجد والمثابرة العمل للمصلحة العامة والإبتعاد تماماً عن العمل الزبائني (الشخصي) والطلبات الفردية".

وتابع، "كما تعلمون فإننا لسنا ممثلين عن الآلاف الذين انتخبونا وإنما عن 750 ألف مواطن في الدائرة الإنتخابية و 2 مليون مواطن في عموم كربلاء ومن ثم عن كافة الشعب العراقي الكريم".

وأردف "ستكون التهاني والتبريكات محط اعتزاز وفخر لنا، ولكن يُفضّل أن لا تكون الآن، وإنما بعد أن نستحقها منكم، حين نقدم شيئاً، ونقوم بواجبنا تجاهكم على أتم وجه إن شاء الله".

واعتبر أن "الحصول على مقعد نيابي لا يعني شيئاً أبدا مالم نستخدم هذه الوسيلة لإحقاق حق ودفع باطل...المهمة صعبة والطريق شائك ولكن بدعاءكم لنا بالتوفيق والإخلاص في مسعانا وإنصافكم بالتعامل معنا ستكون سهلة بإذن الله".

وأضاف أنه "سنكون معكم إن شاء الله بكل مصداقية ووضوح من خلال طرق الإعلام المتاحة إن شاء الله.

ووجه "شكره لـ (مئات الداعمين) بمختلف توجهاتهم لمشروعنا ومرشحينا على جهودهم المخلصة التي بُذلت خلال اشهر عديدة للتعريف ببرنامجنا ومبادئنا فضلاً عن الفريق الداعم الاساسي الذي لم يدخر جهده لحظة واحدة".

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