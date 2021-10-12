الصحة تحذر من عوامل تساعد على دخول الموجة الرابعة لكورونا

2021/10/12 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجحذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، من عوامل تساعد على دخول العراق في الموجة الرابعة لكورونا، فيما أشارت إلى أن نسبة تلقي اللقاح لم تتجاوز 13 %.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الموجة الثالثة لفيروس كورونا بدأت بالانحسار ولا يعني ذلك أن العراق بمنأى عن الموجة الرابعة"، لافتا الى أن "هنالك عدة عوامل لدخول البلاد الموجة الرابعة من فيروس كورونا".وأضاف، أنه "من بين تلك العوامل عدم تجاوز نسبة متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا 13% من اجمالي المجتمع، بالاضافة الى عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية".وكان عدد متلقي اللقاح قد تجاوز 5 ملايين مواطن في عموم البلاد بحسب اخر احصائية لوزارة الصحة، حيث إن الوزارة تعمل على زيادة نسبة متلقي اللقاح حتى نهاية العام الجاري للوصول الى المناعة المجتمعية والتي تتحقق بتجاوز متلقي اللقاح 75 % من اجمالي المجتمع.

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