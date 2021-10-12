2021/10/12 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن سبب رفع النتائج الأولية الخاصة بالانتخابات التشريعية بعد نشرها على موقعها الرسمي.وقال مصدر في مفوضية الانتخابات، لوكالة “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تكشف لـ”NNC” سبب رفع النتائج من موقعها المركز الخبري الوطني.

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