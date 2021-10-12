2021/10/12 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أدفوكات بعد التعادل مع الإمارات: أهدرنا الفوز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدفوكات بعد التعادل مع الإمارات: أهدرنا الفوز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدفوكات بعد التعادل مع الإمارات: أهدرنا الفوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).