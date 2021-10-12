2021/10/12 | 22:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cIkV2mPhcCI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القوات الامنية اسيرة الاحزاب السياسية انتخابيا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القوات الامنية اسيرة الاحزاب السياسية انتخابيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).