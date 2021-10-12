2021/10/12 | 22:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _DeNhqisf4U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تطعيم أكثر من خمسة ملايين شخص ضد فايروس كورونا | تقرير محمد جبار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تطعيم أكثر من خمسة ملايين شخص ضد فايروس كورونا | تقرير محمد جبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).