عمان يفوز على فيتنام ضمن تصفيات كاس العالم

2021/10/12 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخب عمان على ضيفه فيتنام 3 – 1 يوم

الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة

من تصفيات كأس العالم 2022 في المجموعة

الثانية

وسجل أهداف منتخب عمان عصام الصبحي في

الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ومحسن

جو

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