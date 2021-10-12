أول تعليق من المنتخب العراقي بعد التعادل مع الإمارات

2021/10/12 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب أمير العماري لاعب منتخب العراق

عن خيبة أمله، بعد أن الفشل في تحقيق أول

فوز، في تصفيات كأس العالم 2022، بعد تمكن

منتخب الإمارات من تعديل النتيجة، في

الوقت بدل الضائع من المباراة.

مباراة صعبة ...

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