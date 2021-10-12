العراق يتعادل مع الامارات بهدفين وينجو من خسارة ضمن تصفيات كاس العالم

2021/10/12 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم أمام

مضيفه الإمارات في المباراة الرابعة

لكلا الفريقين ضمن التصفيات الاسيوية

المؤهلة لكاس العالم بنتيجة 2-2 .

سجل منتخب الإمارات هدفه في الدقيقة 33

عن طريق كايو كانيدو

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