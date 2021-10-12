الصدر يغرّد: ليس المهم من يكون الفائز في الانتخابات

2021/10/12 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، انه ليس المهم من يكون الفائز في الانتخابات، فيما دعا الى ضبط النفس والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات.وبحسب تغريدة للصدر، اطلع […]

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