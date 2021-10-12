2021/10/12 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكدت هولندا، اليوم الثلاثاء، إنه يحق لولية العهد الزواج من شخص من أي جنس دون التنازل عن حقها في العرش، وذلك بعد أن جادلت كتب جديدة بأن قواعد الدولة تستبعد إمكانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة هولندا تحسم الجدل: زواج “المثليين” مسموح للعائلة المالكة المركز الخبري الوطني.

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