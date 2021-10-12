"النفط" العراقية تكشف تفاصيل مشروع "توتال" الفرنسية للاستثمار بالطاقة الشمسية

2021/10/12 | 22:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن أبرز مشاريع شركة توتال الفرنسية في العراق، فيما مشيرة إلى وجود عدد من المشاريع الكبيرة لاستثمار الغاز في جميع الحقول النفطية.وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن …

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