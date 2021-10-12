السيد الصدر يدعو الى الالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية

2021/10/12 | 22:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية.وقال السيد الصدر في تغريدة له على منصة “تويتر”، “ليس من المهم من يكون الفائز في هذه الانتخابات بل المهم كل المهم هو الشعب العراقي من الناحية الخدمية والأمنية وما شاكل ذلك”، داعيا الجميع لضبط […]

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