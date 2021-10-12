2021/10/12 | 22:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يدعو للجوء إلى "الطرق القانونية" في الاعتراض على نتائج الانتخابات والابتعاد عما "لا يحمد عقباه" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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