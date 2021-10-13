السيسي عن سد النهضة الإثيوبي:

2021/10/12 | 23:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية المياه بالنسبة لمصر، ووصفها بأنها مسألة "حياة أو موت"، موجها الشكر لنظيره المجري يانوش أدير، في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة بودابيست، على ما أبداه من استعداد للتعاون في هذا المجال.

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