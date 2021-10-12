مدرب العراق يصرح بشأن مباراة منتخبنا مع الإمارات

2021/10/12 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، الهولندي ديك أدفوكات، اليوم الثلاثاء، بشأن مباراة العراق والإمارات.

وقالَ أدفوكات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن "المنتخب كان بإمكانه تحقيق النقاط الكاملة أمام المنتخب الإماراتي في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد زعبيل في دبي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".

وأضاف، أن "النتيجة قد تكون عادلةً، ولكن في الدقيقتين الأخيرتين كان بالإمكان الحفاظ على نتيجة المباراة، ولكننا للأسف أهدرنا الفوز والنقاط الكاملة في المباراة".

وأوضحَ مدرب منتخبنا الوطني: "هدف التعادل للمنتخب الإماراتي جاءَ بسهولةٍ، وكان بالإمكان تدارك هذا الهدف في نهاية المباراة".

واختتمَ مدرب منتخبنا الوطني، ادفوكات، حديثه بالقول: "يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة..



كان بإمكاننا أن نكسب مباراة اليوم أمام الإمارات، وأمام لبنان في المباراة السابقة".

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