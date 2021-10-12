2021/10/12 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رد المكتب الإعلامي للجبهة الوطنية المدنية، اليوم الثلاثاء، على مقولة (الصدر ليس علاوي).

وذكر المكتب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت عبارة مفادها أن ( الصدر ليس علاوي ) منسوبة في تصريح لاحد الشخصيات، وفي الوقت الذي نستنكر هذا التعليق نقول ان دل هذا على شيء فإنما يدل على التفاف جميع القوى السياسية والاسلامية على ارادة الشعب العراقي آنذاك".

وأضاف: "والموافقة على بدعة الكتلة الأكبر وعندما اصطفت مع الولايات المتحدة وايران ضد ارادة الشعب العراقي وسلب حق القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات حينها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول رد على مقولة (الصدر ليس علاوي)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول رد على مقولة (الصدر ليس علاوي)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).