اعتقال شخص اعتدى على كادر طبي في مستشفى البتول بواسط

2021/10/12 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

اعلنت شرطة واسط، اليوم الثلاثاء، اعتقال المتشاجر الذي اعتدى على الكادر الطبي في مستشفى البتول بالمحافظة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنها "ألقت القبض على المتشاجر الذي اعتدى على الكادر الطبي في مستشفى البتول".

وأضافت أن المتشاجر "سيتم أحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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