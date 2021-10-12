الصحة تحذر من عوامل تساعد على دخول العراق في الموجة الرابعة لكورونا

2021/10/12 | 23:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، من عوامل تساعد على دخول العراق في الموجة الرابعة لكورونا، فيما أشارت إلى أن نسبة تلقي اللقاح لم تتجاوز 13 %.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الموجة الثالثة لفيروس كورونا بدأت بالانحسار ولا يعني ذلك أن العراق …

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