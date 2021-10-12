حملة لاعتقال اصحاب الدراجات النارية الذين يتسببون بالازعاج للعوائل والمارة في ميسان

2021/10/12 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت مديرية شرطة ميسان حملة لاعتقال اصحاب الدراجات النارية الذين يتسببون بالازعاج للعوائل والمارة من خلال قيامهم بما يعرف"بالتفحيط"وذكر مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قائد شرطة ميسان اللواء حسن السراي وجه كافة مفارز النجدة العاملة ضمن الحدود الادارية لمركز محافظة ميسان ، باعتقال اصحاب الدراجات النارية الذين يتسببون بالاذى والازعاج للعوائل الميسانية واصحاب السيارات والمارة من خلال تصرفات صبيانية طائشة تعرف "بالتفحيط".واضاف المصدر :" تم ضبط 54 دراجة نارية بعضها لا تحمل اوراقاً ثبوتية والبعض الاخر يقوم اصحابها بما يعرف "بالتفحيط"./انتهى

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