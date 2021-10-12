إيضاح ’هام’ من المفوضية بعد تداول أنباء عن حذف نتائج الانتخابات من موقعها

2021/10/12 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، حذف نتائج الانتخابات من الموقع الرسمي للمفوضية، مؤكداً ان الموضوع متعلق بسحب النتائج وتعديلها بعد اضافة نتائج 8574 صندوقاً.

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وذكر المصدر لـ "ناس" (12 تشرين الاول 2021)، ان "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً بشأن حذف النتائج من موقع المفوضية"، موضحة ان "ذلكغير صحيح، والحقيقة هي ان الموضوع متعلق بسحب النتائج وتعديلها بعد اضافة نتائج 8574 صندوقاً بعد اجراء عملية العد والفرز اليدوي بيوم الاقتراع حسب القرعة التي جرت في مفوضية الانتخابات امام وسائل الاعلام".

واشار المصدر الى انه "سيتم نشرها من جديد على الموقع خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من تدقيقها واضافة نتائج العد والفرز اليدوي".

وبشأن الصناديق المحجوزة، اوضح المصدر، ان "عددها 3681 صندوقاً كانت قد توقفت وواجهت اشكالات فنية في يوم الاقتراع"، مؤكداً انه "سيتم فتحها وفرزها واحتساب الاصوات امام وسائل الاعلام والمراقبين وممثلي الأحزاب والمرشحين الأربعاء داخل المنطقة الخضراء".

واكد المصدر ان "نتائج تلك الصناديق ستضاف بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي لتكون بذلك النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة".

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