انفجار يستهدف منزل قيادي في الحشد الشعبي بالعاصمة بغداد

2021/10/12 | 23:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة شخص بانفجار استهدف منزل قيادي في الحشد الشعبي‎.‎

وقال المصدر لـ ‏NRT‏ عربية (12 تشرين الاول 2021)، إن "انفجارا بقنبلة يدوية استهدف منزل آمر لواء 33 في الحشد الشعبي ‏‏(وعد الله حقي ) ضمن مدينة الشعلة في بغداد مساء اليوم".

وأضاف، أن "الانفجار تسبب بإصابة أحد افراد عائلته"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.‏

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