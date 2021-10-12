2021/10/12 | 23:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكاتب والصحفي، قاسم الغراوي، اليوم الثلاثاء، نفتقر لمفهوم المعارضة داخل قبة البرلمان، موضحا ان نتائج الانتخابات لن تتغير بنسبة كبيرة.وقال الغراوي لبرنامج “حصاد الايام” ان “الكتلة الاكبر هي التي تتشكل قبل الدخول الى البرلمان”.واضاف انه “بامكان الكتلة الصدرية او غيرها تشكيل الكتلة الاكبر لتكليف الحكومة”.وبين الغراوي اننا “ننتظر اليوم نتائج […]

ظهرت المقالة الغراوي: نفتقر لمفهوم المعارضة داخل قبة البرلمان أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغراوي: نفتقر لمفهوم المعارضة داخل قبة البرلمان) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغراوي: نفتقر لمفهوم المعارضة داخل قبة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).