المراقبة‭ ‬الأوربية‭ ‬ترفض‭ ‬اتهامات‭ ‬الموالين لإيران‭ ‬بتزوير‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية

2021/10/12 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬تفتح‭ ‬باب‭ ‬الطعون‭ ‬وتفرز‭ ‬يدوياً‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬محطة بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اعنت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭ ‬العراقية،‭ ‬ان‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬بعد‭.‬واعتباراً‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بدأت‭ ‬المفوضية‭ ‬الانتخابية‭ ‬العليا‭ ‬باستلام‭ ‬الطعون،‭ ‬ولمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬فيما‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬نتائج‭ ‬بعض‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬قيد‭ ‬الفرز‭.‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬جليل‭ ‬عدنان‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ […]

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