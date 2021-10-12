2021/10/12 | 23:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المفوضية العليا تفتح باب الطعون وتفرز يدوياً ثلاثة آلاف محطة بغداد- عبد الحسين غزال اعنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، ان النتائج النهائية لم تصدر بعد.
واعتباراً من الثلاثاء، بدأت المفوضية الانتخابية العليا باستلام الطعون، ولمدة ثلاثة أيام، فيما ما زالت نتائج بعض مراكز الاقتراع قيد الفرز.
وقال رئيس المفوضية جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المراقبة الأوربية ترفض اتهامات الموالين لإيران بتزوير الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واعتباراً من الثلاثاء، بدأت المفوضية الانتخابية العليا باستلام الطعون، ولمدة ثلاثة أيام، فيما ما زالت نتائج بعض مراكز الاقتراع قيد الفرز.
وقال رئيس المفوضية جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المراقبة الأوربية ترفض اتهامات الموالين لإيران بتزوير الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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