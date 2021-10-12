تصديق الشائعة وتكذيب الزيارة

2021/10/12 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام حين‭ ‬شاعت‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬سرية‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الايراني‭ ‬عقب‭ ‬الإعلان‭ ‬الأولي‭ ‬لنتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة،‭ ‬ذهب‭ ‬العراقيون‭ ‬الى‭ ‬تصديق‭ ‬ذلك‭ ‬بسرعة‭ ‬وتناقلوا‭ ‬تفاصيل‭ ‬للقاءات‭ ‬مثيرة‭ ‬ربما‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬وجود‭ ‬أصلاً،‭ ‬ولم‭ ‬يلتفتوا‭ ‬الى‭ ‬نفي‭ ‬أعلنه‭ ‬بخفوت‭ ‬مستشار‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬كما‭ ‬انَّ‭ ‬مفعول‭ ‬التكذيب‭ ‬الإيراني‭ ‬الرسمي‭ ‬عبر‭ […]

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