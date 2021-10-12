السفير الإيراني ينفي زيارة قآني

2021/10/12 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد‭ -‬الزمان‭ ‬ ردّ‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ايرج‭ ‬مسجدي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أشيع‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬قائد‭ ‬‮«‬فيلق‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬العميد‭ ‬اسماعيل‭ ‬قآني‭ ‬قد‭ ‬زار‭ ‬العراق‭ ‬مؤخرا‭.‬وكتب‭ ‬السفير‭ ‬مسجدي‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬العميد‭ ‬قآني‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬له‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬والعراق‭ ‬أخيراً‭ ‬وأنّ‭ ‬القضية‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬وفي‭ ‬الفضاء‭ […]

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