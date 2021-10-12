السعودية تروض

2021/10/12 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة الآسيوية الثانية لتصفيات مونديال 202 بفوز كبير على الصين، الثلاثاء، فيما أنعشت اليابان آمالها بانتصار صعب على أستراليا ضمن الجولة الرابعة.

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