الجبهة الوطنية تعلق على مقولة (الصدر ليس علاوي)

2021/10/12 | 23:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ردت الجبهة الوطنية المدنية التي أسسها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي ، اليوم الثلاثاء، على مقولة ( الصدر ليس علاوي).وقال المكتب الإعلامي للجبهة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي عبارة مفادها أن ( الصدر ليس علاوي ) منسوبة في تصريح لاحد الشخصيات وفي الوقت الذي …

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