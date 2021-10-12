مهنئا بالانتخابات .. البيت الابيض : نأمل تشكيل حكومة تجسد ارادة العراقيين

2021/10/12 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأ البيت الابيض الحكومة العراقية باجراء الانتخابات، ووصفها بانها :" اجريت في اجواء سلمية الى حد بعيد".وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي في تصريح صحفي :" نهنئ الحكومة العراقية على انجازها وعدها باجراء الانتخابات المبكرة".واضافت ساكي :" بمجرد المصادقة على النتائج النهائية نأمل ان يشكل اعضاء مجلس النواب الجديد حكومة تجسّد ارادة الشعب العراقي"./ انتهى

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