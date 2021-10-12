البيت الأبيض يهنئ الحكومة العراقية على إجراء الانتخابات

2021/10/12 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعهنأ البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية، على إنجازها بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي للصحفيين: "نهنئ الحكومة العراقية على إنجازها لوعدها بإجراء الانتخابات المبكرة".وأضافت: أنه "بمجرد التصديق على النتائج النهائية، نأمل بأن يشكل أعضاء مجلس النواب الجديد حكومة تجسد إرادة الشعب العراقي".هذا وأجريت الانتخابات العامة لمجلس النواب العراقي الاحد الماضي ، بنسبة مشاركة تجاوزت الـ 41%.

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