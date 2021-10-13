بيان من الحشد الشعبي بشأن استهداف قيادي بارز في بغداد

2021/10/13 | 00:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن استهدفت قنبلة صوتية منزل قيادي في ‏الحشد بالعاصمة بغداد.‏

وقالت الهيئة في بيان تلقى ‏NRT‏ عربية نسخة منه اليوم (12 تشرين الاول 2021) ‏ان "انفجار قنبلة صوتية استهدف منزل المقدم حقي اسماعيل امين ( أبو أكبر ‏الخالدي) آمر اللواء 33 في الحشد الشعبي بمنطقة الشعلة في العاصمة بغداد.‏‎ ‎‏"‏

واضافت الهيئة ان "الانفجار اسفر عن إصابة اثنين من أفراد العائلة بجروح ‏طفيفة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج."‏‎ ‎

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق بإصابة شخص بانفجار استهدف منزل قيادي في ‏الحشد الشعبي‎.‎

وقال المصدر لـ ‏NRT‏ عربية (12 تشرين الاول 2021)، إن "انفجارا بقنبلة يدوية ‏استهدف منزل آمر لواء 33 في الحشد الشعبي ‏‏(وعد الله حقي ) ضمن مدينة ‏الشعلة في بغداد مساء اليوم‎".‎

وأضاف، أن "الانفجار تسبب عن إصابة اثنين من أفراد العائلة بجروح"، دون ان ‏يذكر اي تفاصيل اخرى.‏

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