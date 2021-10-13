2021/10/13 | 00:10 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OC5i3XqM6kg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كرسي البرلمان | طن ضحك) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كرسي البرلمان | طن ضحك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).