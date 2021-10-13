2021/10/13 | 00:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -lz--T18aWg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الابيض : نسبة المشاركة لم تتجاوز 14 بالمئة وعمليات المحاكاة التي اجريت فاشلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الابيض : نسبة المشاركة لم تتجاوز 14 بالمئة وعمليات المحاكاة التي اجريت فاشلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).