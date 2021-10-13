2021/10/13 | 00:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AgXwv1kowMM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العرداوي يهاجم المفوضية: التلاعب بنتائج الانتخابات متعمد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العرداوي يهاجم المفوضية: التلاعب بنتائج الانتخابات متعمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).