2021/10/13 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c4wPWnslnIQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المفوضية تؤكد سلامة إجراءاتها وتدعو لحضور الفرز اليدوي.. في نشرة الـ12 منتصف الليل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المفوضية تؤكد سلامة إجراءاتها وتدعو لحضور الفرز اليدوي.. في نشرة الـ12 منتصف الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).