الدنمارك ثاني المتأهلين لمونديال قطر.. ورونالدو يواصل

2021/10/13 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات المنتخب الدنماركي ثاني المتأهلين إلى مونديال قطر 2022، الثلاثاء، عقب فوزه على النمسا 1-صفر ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة السادسة.

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