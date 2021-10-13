المحكمة العليا السودانية تصدر قرارا بإعادة 15 سفيرا فصلتهم لجنة إزالة التمكين

2021/10/13 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة "السوداني" بأن دائرة الطعون بالمحكمة القومية العليا في السودان، أصدرت قرارا قضى بإعادة 15 سفيرا إلى الخدمة، كانت فصلتهم لجنة إزالة التمكين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز هؤلاء هما وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم والمتحدث باسم الوزارة أبو بكر الصديق، بعد أن تم فصلهم بقرار صادر عن لجنة إزالة التمكين في آخر كشف لها بوزارة الخارجية.

وأضافت أن "الدائرة أعادت عددا من القضاة ووكلاء نيابات فصلتهم اللجنة في أول حكم قضائي لها".

وفي هذا السياق، قالت المحامية فاطمة الصديق للصحيفة إن "المحكمة أعادت 3 مهندسين للعمل بوزارة النفط بعد فصلهم بواسطة لجنة إزالة التمكين في وقت سابق".

وكانت لجنة إزالة التمكين قد أصدرت في عام 2019 قرارات قضت بإنهاء خدمة الآلاف من العاملين في الدولة، بينهم قيادات إدارية ومستشارون ودبلوماسيون بسبب انتمائهم لـ"حزب المؤتمر الوطني" المحلول.

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