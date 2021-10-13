برلمانية سابقة: فاز بالانتخابات رافع الدولار وحارق المستشفيات والمساهم بانهيار الكهرباء

2021/10/13 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو مجلس النواب السابق ندى شاكر، اليوم الثلاثاء، عن وجود تزوير كبير في الانتخابات، فضلاً عن سرقة اصوات ناخبيها.

وقالت شاكر في تصريح، لـ (بغداد اليوم)، إن "العملية الانتخابية شهدت خروقات وتزويرا كبيرا كما تم سرقة اصوات الناخبين الذين صوتوا لي في الدائرة الانتخابية"، مشيرة إلى أن "النتائج غير مطابقة لأعداد جمهورها وناخبيها والنتائج الأولية التي اعدت من قبل المراقبين".

وأضافت، أنها "رصدت خروقات انتخابية ضمن دائرتها تمثلت بتوزيع كارتات الموبايل وعمل الدعايات الانتخابية ضمن مراكز الاقتراع كما تم سحب البطاقات التي تحتوي على تسلسلها امام المراكز الانتخابية من قبل اشخاص واستبدالها ببطاقات جهة اخرى " لافتة إلى أن "معظم ناخبيها هم من الطبقة الفلاحية".

وأشارت إلى أنه "من الغريب ان يحصل على اعلى المقاعد البرلمانية من قام برفع سعر الدولار ودمر وحرق المستشفيات وساهم بانهيار قطاع الكهرباء خلال الفترات الماضية".

وأكدت شاكر أنها "قدمت طعنا في نتائج الانتخابات كما طالبت بإعادة العد والفرز يدوياً الذي سيغير الكثير من النتائج التي أعلنتها المفوضية، بحسب قولها".

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