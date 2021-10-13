الحشد يعلن تفاصيل استهداف منزل القيادي ابو أكبر الخالدي في الشعلة

2021/10/13 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل استهداف منزل آمر اللواء 33 بالحشد بقنبلة صوتية في بغداد.

وذكر بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، أن "قنبلة صوتية استهدفت، مساء اليوم، المقدم حقي اسماعيل امين ( أبو أكبر الخالدي) آمر اللواء 33 في الحشد الشعبي بمنطقة الشعلة في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "الاعتداء اسفر عن إصابة اثنين من أفراد العائلة بجروح طفيفة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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