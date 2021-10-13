استهداف منزل آمر لواء في الحشد الشعبي بقنبلة صوتية في بغداد

2021/10/13 | 00:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استهدف مسلحون مجهولون منزل آمر لواء في الحشد الشعبي ، بقنبلة صوتية ، شمالي بغداد .وقال اعلام الحشد في بيان صحفي :" ان قنبلة صوتية القيت، مساء الثلاثاء، على منزل المقدم حقي اسماعيل امين ( ابو اكبر الخالدي) آمر اللواء ٣٣ في الحشد الشعبي ، بمنطقة الشعلة في العاصمة بغداد".واضاف :" ان الاعتداء اسفر عن اصابة اثنين من افراد العائلة بجروح طفيفة"./ انتهى8/ انتهى

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