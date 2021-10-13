/ يويفا / يفتح باب الترشح لاستضافة يورو 2028

2021/10/13 | 00:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء عن فتح باب الترشح أمام أعضائه من الاتحادات الوطنية المهتمة باستضافة بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2028)، حيث أوضح أن أمامها مهلة حتى آذار 2022 لإبداء رغبتها، بينما سيتم تحديد الدولة أو الدول المستضيفة في ايلول 2023.وستقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 24 منتخبا، بإجمالي 51 مباراة، مثلما حدث في آخر بطولتين، وسيتم السماح للملفات المشتركة، طالما توافر شرط التقارب الجغرافي بين الدول المتقدمة " .كما أعلن الاتحاد القاري أنه سيتعين على الاتحادات المهتمة بتنظيم هذا الحدث الكبير تقديم 10 ملاعب "./انتهى2

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