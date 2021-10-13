العبادي معلقا على نتائج الانتخابات.. ‏العاقل من يصحح قبل موعد الصبح

2021/10/13 | 00:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏ ‏علق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الثلاثاء، على نتائج الانتخابات بعد ان ‏حصل على مقعدين، مبينا ان ‏العاقل من يصحح قبل موعد الصبح.‏

وقال العبادي في تغريدة على تويتر تابعه ‏NRT‏ عربية (12 تشرين الاول 2021) ‏انه "في بداية مظاهرات تشرين 2019 كنا اول المطالبين بانتخابات مبكرة نزيهة ‏يشارك بها العراقيون لإعادة ثقتهم بالدولة‎.‎‏"‏

‏واضاف ان "اليوم انجزت المبكرة لكن ارتباك اجراءات المفوضية وعدم مصداقية ‏اعلان النتائج اضعفت الثقة بالانتخابات فاصبحت لا جامعة للناس ولا مانعة للفرقة‎.‎

‏وأختتم العبادي تغريدته قائلا ان "العاقل من يصحح قبل موعد الصبح"‏

و حصل تحالف "قوى الدولة الوطنية" الذي يضم "تيار الحكمة" بزعامة عمار ‏الحكيم، و"ائتلاف النصر" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي على 4 ‏مقاعد.‏

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