2021/10/13 | 00:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LWpsbDLTxwU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القبض على مجرم قتل طفل عمره 3 سنوات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القبض على مجرم قتل طفل عمره 3 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).