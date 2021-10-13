بينهم شقيق بوتفليقة.. الجزائر تصدر أحكاما بالسجن ضد مسؤولين سابقين

2021/10/13 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جزائرية، الثلاثاء، أحكاما ضد مسؤولين سابقين بالفساد والتزوير، من بينهم مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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