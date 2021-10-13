وين الملايين يا لبنان - ميشيل نجيب

2021/10/13 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميشيل_نجيب بالفعل أخرجنى الخبر والمشهد عن صمتى ...



على شاشة التلفزيون الإيطالى رأيت مشهداً أراه لأول مرة فى حياتى حيث ‏خيم الظلام على لبنان ونفذ الوقود مع النقود ولا تسأل عن المسئول لأنهم كانوا يعلمون بساعة الصفر لكنهم أختبأوا فى ‏مكاتبهم بعيد عن الظلام، وأكتشفت بعد ذلك أن الأسباب كثيرة التى أوصلت بلد الحياة والجمال والشعراء والأدباء بلد ‏الحرية والمحبة سويسرا الشرق، كان المشهد حقيقةً مؤلماً لى وشعبها لا يست ......





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