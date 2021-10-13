وين الملايين يا لبنان - ميشيل نجيب

#ميشيل_نجيب بالفعل أخرجنى الخبر والمشهد عن صمتى ...
على شاشة التلفزيون الإيطالى رأيت مشهداً أراه لأول مرة فى حياتى حيث خيم الظلام على لبنان ونفذ الوقود مع النقود ولا تسأل عن المسئول لأنهم كانوا يعلمون بساعة الصفر لكنهم أختبأوا فى مكاتبهم بعيد عن الظلام، وأكتشفت بعد ذلك أن الأسباب كثيرة التى أوصلت بلد الحياة والجمال والشعراء والأدباء بلد الحرية والمحبة سويسرا الشرق، كان المشهد حقيقةً مؤلماً لى وشعبها لا يست ......
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