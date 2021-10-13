2021/10/13 | 00:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس المجلس القيادي لتحالف قوى الدولة الوطنية حيدر العبادي :" ان ارتباك اجراءات المفوضية وعدم مصداقية اعلان النتائج اضعفا الثقة بالانتخابات ".وقال العبادي في تغريدة على / تويتر / :" في بداية مظاهرات تشرين ٢٠١٩ كنا اول المطالبين بانتخابات مبكرة نزيهة يشارك بها العراقيون لاعادة ثقتهم بالدولة ".‏واضاف :" اليوم انجزت الانتخابات المبكرة ، لكن ارتباك اجراءات المفوضية وعدم مصداقية اعلان النتائج اضعفا الثقة بالانتخابات فاصبحت لا جامعة للناس ولا مانعة للفرقة"./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي : ارتباك اجراءات المفوضية وعدم مصداقية اعلان النتائج اضعفا الثقة بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي : ارتباك اجراءات المفوضية وعدم مصداقية اعلان النتائج اضعفا الثقة بالانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).